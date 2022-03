Canada, stop a tampone per viaggiatori vaccinati

I viaggiatori vaccinati in ingresso nel Canada non dovranno più effettuare il tampone una volta arrivati nel Paese.

Lo afferma il Governo Federale. Fino ad oggi era richiesto un tampone rapido o molecolare negativo prima dell’arrivo. La nuova direttiva vale per i viaggiatori vaccinati ed entrerà in vigore dal primo di Aprile. L’industria turistica sta mostrando interesse per l’argomento già da tempo ed i consumatori canadesi hanno espresso frustrazione per via dei costi esteri del tampone molecolare, che può costare anche 200 dollari. (fonte Ansa)