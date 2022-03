Conclusi i ciak dello spot contro ogni violenza “Non subire Mai”

Sono finite da pochi giorni i ciak dello spot contro ogni violenza “Non subire Mai” ideato da Angelo Faraci per la Jasmin Cinema e Moda di Sissy e Tony Nasuti. Nel progetto anche l’attrice Cettina Crupi che accettando l’invito della ormai nota associazione Jasmin al fine di individuare i piccoli protagonisti del nuovo cortometraggio “Contro ogni Cosa” che si girerà a giorni sul territorio comunale reggino, si è trovata coinvolta in una collaborazione di tipo sociale sposando il progetto di Faraci e Sissy e Tony Nasuti per dire No ad ogni tipo di violenza.

La Crupi reduce ultimamente dalla trasmissione “Avanti Un Altro” di Paolo Bonolis come concorrente Calabrese giocando una buona partita un po’ sfortunata, e successivamente finita su Striscia la Notizia al 2 posto de “I mostri” sempre per uno sketch simpatico con Laurenti e Bonolis adesso su richiesta di collaborazione ha scritto la nuova sceneggiatura del Corto “Contro ogni cosa” che tratterà tematiche di tipo sociale come bullismo, dati sensibili, sogni da realizzare e tanto altro.”ho sposato lo spot di Angelo Faraci quando me lo ha chiesto per dire no ad ogni tipo di violenza: pizzo, pedofilia, e violenza sulle donne” e perchè restando sul set con i ragazzi della Jasmin moda e cinema ne avrei individuati i protagonisti del prossimo cortometraggio”.

Lo spot è stato classificato idoneo sul portale di Cinema Italiano, ne sono felicissima anche perchè mandare piccoli messaggi al pubblico è il nostro primo obiettivo”… ma vedere la gioia dei bambini sul set per loro primo impatto di esperienza è stata per me la cosa più bella dei momenti di set. Presto potrete visionarlo sul web Un ringraziamento a tutti coloro che lo hanno reso possibile …

c.s.