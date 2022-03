Covid. Brusaferro: in Italia e in molti Paesi europei cresce numero casi

(DIRE) Roma, 18 Mar. – “Nell’ultima settimana, in coerenza con quanto segnalato la settimana scorsa, il numero di nuovi casi incidenti in sette giorni per 100mila abitanti è cresciuto a 725. La situazione europea è caratterizzata da molti paesi con un rosso scuro molto intenso, a significare una elevata circolazione, e segnaliamo anche in altri paesi europei un incremento del numero di nuovi casi”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, Silvio Brusaferro, nel consueto video a commento dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19. Brusaferro ha poi aggiunto che “l’indice di trasmissibilità dimostra che la soglia per i casi sintomatici sia sopra il valore di 1, quindi sopra la soglia epidemica. Viceversa, quella per le ospedalizzazioni rimane ancora sotto la soglia epidemica”.

“Il valore dell’Rt per tutte le regioni- ha proseguito- comincia ad avvicinarsi alla soglia epidemica e questo si traduce anche in una analisi dell’incidenza negli ultimi 7 giorni per regione dove praticamente tutte le regioni sono caratterizzate da una curva di crescita”. “Quando andiamo a guardare la fasce di età- ha poi informato- il quadro è coerente anche ormai con la situazione che ormai caratterizza da alcune settimane con la variante omicron il nostro paese, e le fasce di età dove la circolazione è più elevata sono quella tra i 10 e i 19 anni, seguita da quella 0-9”. (Fde/ Dire) 18:32 18-03-22