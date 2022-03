Covid. Rezza: Salgono incidenza e RT, mantenere comportamenti ispirati a prudenza

(DIRE) Roma, 18 Mar. – “Anche questa settimana i dati relativi al Covid-19 in Italia mostrano una tendenza alla risalita e l’incidenza si fissa a 725 casi per 100mila abitanti, quindi siamo di nuovo al di sopra di 700 per 100mila. Anche per quanto riguarda l’Rt c’è una tendenza alla crescita, siamo a 0,94, quindi di poco al di sotto dell’unità”. Lo ha detto il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel consueto video a commento dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19.

“Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva- ha aggiunto- è, rispettivamente, al 12,9% e al 4,8%, quindi stabile l’occupazione nell’area medica, mentre è ancora in diminuzione, anche se graduale, l’occupazione dei posti di terapia intensiva e questa è una buona notizia”. “Data, però, l’elevata circolazione del virus e anche questa crescita nel tasso di incidenza, è bene continuare a mantenere dei comportamenti che siano ispirati alla prudenza”, conclude Rezza. (Fde/ Dire) 18:18 18-03-22