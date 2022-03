(DIRE) Roma, 18 Mar. – Per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorre alla formazione del reddito, nel limite di euro 200 per lavoratore. Così le bozze del dl Taglia prezzi in circolazione, all’esame del Consiglio dei ministri. (Ran/Dire) 18:31 18-03-22