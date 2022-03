DL Taglia prezzi. Bozza, fino a 24 rate mensili per bollette energia imprese

(DIRE) Roma, 18 Mar. – Per contenere gli effetti economici negativi causati dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. Così le bozze del dl Taglia prezzi in circolazione, all’esame del Consiglio dei ministri. (Ran/Dire) 18:36 18-03-22