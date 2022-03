Giappone. Asset finanziari famiglie superano per prima volta 2 mila trilioni Yen

(DIRE) Tokyo, 18 Mar. – Secondo quanto diffuso in giornata in un comunicato dalla Bank of Japan (BOJ), la banca centrale giapponese, le attività finanziarie detenute dalle famiglie giapponesi alla fine del 2021 sono aumentate del 4,5% rispetto all’anno precedente raggiungendo la cifra record di 2.023 trilioni di Yen (oltre 15 mila miliardi di Euro), per la prima volta in assoluto sopra la soglia dei 2.000 trilioni. Il dato riflette la frenata dei consumi dovuta alla pandemia, che ha determinato un aumento di liquidità e di depositi in contanti, mentre l’aumento del valore delle azioni ha rafforzato le partecipazioni in azioni e fondi di investimento. Del totale degli asset detenuti dalle famiglie, contanti e depositi rappresentano 1.092 trilioni di Yen (oltre 7.600 miliardi di Euro), in crescita del 3,3%. Delle altre attività, le azioni sono aumentate del 15,5% a 212 trilioni di Yen (1.600 miliardi di Euro), i fondi fiduciari di investimento del 20,4% a 94 trilioni di Yen (716 miliardi di Euro), mentre assicurazioni, pensioni e altri prodotti finanziari dell’1% a 540 trilioni di Yen (4.100 miliardi di Euro). (Jief/Dire) 10:14 18-03-22