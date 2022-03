La Ovsyannikova rifiuta l’offerta d’asilo della Francia

09.00 – Marina Ovsyannikova è la giornalista russa che ha protestato pubblicamente contro la guerra, con la sua apparizione durante un tg in diretta nazionale. La donna aveva esposto un cartello a favore della pace tra Russia e Ucraina. La Ovsyannikova, si apprende da fonti internazionali, si sarebbe dimessa dall’emittente per la quale lavorava, ma non ha lasciato il suo Paese.

E’ stata inizialmente fermata (per 14 ore circa) e poi rilasciata e quindi sanzionata (una multa pari 30.000 Rubli a circa 250 €) ma rischia anche sanzioni di carattere penale per la sua azione come prevedono i decreti introdotti dal governo dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. Marina Ovsyannikova si è definita una patriota ed avrebbe anche rifiutato l’offerta di asilo politico da parte della Francia in base a quanto riporta il Guardian.

FMP