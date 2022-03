Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”) ha firmato un accordo vincolante con Opus S.r.l. (“Opus”) – interamente posseduta dalla famiglia Marconi – e l’operatore di private equity Siparex per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Plurima S.p.A. (“Plurima” o la “Società”) per un corrispettivo basato su un enterprise value complessivo della Società di €130 milioni.

L’operazione verrà eseguita per il tramite di Poste Welfare Servizi S.r.l. (“PWS”), società interamente controllata da Poste Italiane, e sarà finanziata interamente con le ingenti risorse di cassa disponibili. PWS deterrà il 70% del capitale sociale di Plurima, mentre la famiglia Marconi deterrà il restante 30%. Luca Marconi sarà confermato Presidente Esecutivo della Società.

Plurima è una società leader di mercato in Italia nella logistica ospedaliera e nei servizi di custodia e gestione documentale per le strutture ospedaliere pubbliche e private. Operando attraverso 41 strutture logistiche e una flotta di circa 300 veicoli, Plurima ha generato circa €57 milioni di ricavi e circa €10 milioni di EBITDA nel 2021.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha commentato: “La nostra strategia 24SI prevede un focus sul business della contract logistics con l’obiettivo di completare la transizione verso un modello di logistica ad ampio raggio. Plurima accelererà questo percorso, garantendo l’accesso a nuove opportunità di business legate ad una maggiore tendenza all’outsourcing della logistica e della micro-logistica ospedaliera. Noi faremo leva sull’esperienza che abbiamo maturato con la piattaforma di consegna e prenotazione dei vaccini Covid-19, nonché sulle relazioni consolidate con le pubbliche amministrazioni.”

Luca Marconi, Presidente Esecutivo di Plurima, ha commentato: “Plurima, nata da un’intuizione di mio padre Tito 40 anni fa, diventa partner di Poste Italiane. L’obiettivo comune è quello di mettere in campo le rispettive capacità e competenze per continuare lo sviluppo di un progetto sempre più innovativo e di respiro nazionale. Sono certo che realizzeremo con Poste Italiane una grande infrastruttura per la logistica sanitaria del nostro sistema Italia al servizio del cittadino con la determinazione e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue.”

Nella transazione Poste Italiane è stata assistita da Lazard in qualità di fornitore di un parere di congruità e da Gianni & Origoni in qualità di consulente legale. Gli azionisti di Plurima sono stati assistiti da Vitale & Co. in qualità di financial advisor e da Pedersoli Studio Legale in qualità di consulente legale.

Il closing dell’operazione è soggetto all’approvazione da parte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ed è atteso entro la fine del primo semestre 2022.