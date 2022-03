Trieste, fuga di gas ed esplosione in un appartamento

Questa mattina intorno alle 10.30 un’esplosione, le cui cause sono in corso di accertamento ma probabilmente causata da una fuga di gas, ha squarciato un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Giuliani a Trieste. L’esplosione ha anche innescato un principio d’incendio.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale supportati dal funzionario di guardia, l’autoscala e la squadra del distaccamento di Muggia. Terminate le operazioni di spegnimento e ricerca di eventuali persone coinvolte – l’appartamento era fortunatamente vuoto al momento dell’esplosione – sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dei locali.

La deflagrazione ha provocato la caduta in strada di una notevole quantità di macerie. Un uomo residente nell’appartamento vicino a quello interessato dall’esplosione è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Presente sul posto anche il personale della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78408