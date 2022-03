Colombia. Morto turista italiano dopo l’attacco di uno squalo

09.00 – Un 56enne abruzzese è deceduto a causa delle ferite riportate dopo l’attacco di uno squalo in Colombia, precisamente sull’isola di San Andres, nota località turistica dei Mar dei Caraibi a largo del Nicaragua. In base a quanto rendono noto i media locali, il connazionale turista, stava nuotando in una zona poco frequentata quando è stato morso da uno squalo. Ferito avrebbe raggiunto la scogliera dove è stato soccorso dai bagnati presenti e richiamati dalle sue urla. Ricoverato in ospedale sarebbe morto a causa dell’ingente perdita di sangue.

