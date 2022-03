Corea del Sud: contagi fuori controllo

Corea del Sud, il virus sembra non fermarsi, difatti i contagi sono in continuo aumento, un record che preoccupa il paese, ospedali in collasso e un maggior numero di decessi sono fonte di preoccupazione per il governo locale. La variante Omicron ha colpito gravemente Corea del Sud, toccando i 600 mila contagi. I decessi sono passati da 164 a a 429, più di 265, in sole 24 ore. La Korea Disease Control and Prevention Agency, comunica che il paese ha raggiunto in tutto 621.328 nuovi contagi di Covid-19 da Mercoledì. La Corea del Sud da inizio pandemia ha raggiunto finora in tutto 9,04 mln e 12.101 decessi.

AO