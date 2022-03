Covid. Gasparri (FI): Sia gratis per un altro anno suolo pubblico ad attività

(DIRE) Roma, 19 Mar. – “Ristoranti, bar e altre attività del commercio hanno subito gravi danni nei due anni di Covid. Ora che si sta per uscire dall’emergenza bisogna con norma nazionale sancire che almeno per un anno ancora le attività che con i tavolini all’aperto occupano uno spazio pubblico non devono pagare niente a nessuno. Né al Comune né a qualsiasi altra realtà pubblica.

Si tratta di una misura compensativa dopo il grave danno subito. Per un anno i tavolini, negli spazi autorizzati, a costo zero. Poi in futuro si vedrà come, quando e quanto pagare. L’esenzione da oneri è una parziale forma di risarcimento per chi tanto ha sofferto. Si rispettino gli spazi delle città, ma si tutelino attività commerciali come quelle dei bar e dei ristoranti che tanto hanno patito. Tavolini a costo zero. Serve una norma nazionale. Io la chiederò”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri (Com/Mar/ Dire) 16:42 19-03-22