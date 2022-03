22.20 – L’ atleta delle Fiamme Oro, Marcell Jacobs, è Campione del Mondo indoor sulla distanza dei 60mt. Ancora una vittoria per lui ai # World Indoor Champs di Belgrado, in Serbia. Jacobs ha tagliato il traguardo con lo strepitoso tempo di 6″41, nuovo record europeo, battuti in pista gli statunitensi Christian Coleman, Campione uscente, e Marvin Bracy.

FR