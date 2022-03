Mosca avverte l’Italia. Se partecipa ad altre sanzioni conseguenze irreversibili

15.10 – “Le sanzioni non sono una nostra scelta Non vorremmo che la logica del ministro dell’Economia francese Le Maire, che ha dichiarato’ totale guerra finanziaria ed economica’ a Mosca, trovasse seguaci in Italia causando conseguenze irreversibili“.

E’ quanto ha dichiarato Alexei Paramonov, direttore del Dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo alla agenzia Ria Novosti che ha anche aggiunto: “Ci aspettiamo che Roma e altre capitali europee tornino in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera“. (cit RAI Tv).

Il Cremlino sta utilizzando tutti i metodi per tentare di allentare il cappio delle sanzioni economiche a cui partecipano ben 141 stati dopo l’aggressione militare ai danni dell’Ucraina. L’Italia oltre a quest’ultime ha inviato aiuti e armi al governo di Kiev.

