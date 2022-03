USA. South Carolina: fucilazione dei condannati a morte

09.18 – Il Governo del South Carolina ha dato il via libera all’esecuzione della pena capitale per fucilazione nei confronti dei detenuti del Braccio della Morte. La misura era stata approvata a maggio del 2021 per superare le difficoltà nel reperire il mix di veleni per le iniezioni, perché molte case farmaceutiche ne avevano vietato la loro esportazione negli Usa per motivi umanitari. (cit RAI Tv). Prima di oggi i condannati a morte potevano scegliere tra l’iniezione e la sedia elettrica, comprensibilmente la prima “soluzione” era quella più attuata. L’ultima esecuzione in South Carolina era avvenuta nel 2011. E’ stata già ripristinata la Camera della Morte dove avvengono le esecuzioni, questa volta a circa 4 metri ci saranno tre tiratori scelti. La decisione delle autorità in South Carolina ha fatto molto discutere non solo negli Stati Uniti d’America ma anche a livello internazionale.

