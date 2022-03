Covid. Bollettino: 60.415 nuovi casi e 93 decessi

(DIRE) Roma, 20 Mar. – Sono 60.415 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 74.024) e 93 i decessi (ieri 85) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 13.861.743 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 157.785. Sono in tutto 12.531.134 le persone guarite o dimesse e 36.166 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 48.385). Gli attuali positivi sono in tutto 1.172.824, pari a +25.305 rispetto a ieri. (Rac/ Dire) 17:33 20-03-22