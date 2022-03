La Spagna “tende la mano” al Marocco

Dopo un anno di crisi diplomatica tra Marocco e Spagna, Madrid soccorre Rabat. In Marocco, come nel resto dell’Africa, crisi, guerre, virus e povertà sono all’ordine del giorno. Il resto del mondo, per ora rivolge il proprio sguardo solo alla guerra scoppiata in Ucraina, lasciando da parte gli altri paesi.

Cosa sta succedendo in Marocco? Da un paio di anni, tra i due paesi, ci sono divergenze nella zona del Sahara Occidentale, territorio. Il Marocco ne controlla l’80%, che appartiene al Regno del Marocco ma da un paio di anni il movimento separatista Fronte Polisario, appoggiato da Algeri, lo rivendica. Il Governo Spagnolo, ha promesso che manterrà la “sovranità e l’integrità territoriale” del Marocco. Il Governo Spagnolo ricorda: che Marocco e Spagna non solo sono legati storicamente, ma tra i due popoli c’è anche un’amicizia di lunga durata.

AO