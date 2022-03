Turismo. Montanuzzi (MAAVI): Grazie a BMT ritrovati colleghi e fornitori

“Settore in attesa di aiuti non ancora resi operativi”

(DIRE) Napoli, 20 Marzo – “La BMT ha il pregio di essere in un momento dell’anno in cui è essenziale ritrovare colleghi e fornitori per ripartire insieme dopo questo biennio così duro.

E soprattutto noi di MAAVI abbiamo avuto modo di incontrare tante agenzie campane, fare nuovi associati e ascoltare i colleghi per le prossime mosse verso aiuti che, come da comunicato stampa congiunto fatto Venerdì, ancora non sono stati resi operativi. Bisogna dare rispetto a chi ancora organizza manifestazioni così, veramente dedicate al mercato ed ai suoi operatori, senza aprire al pubblico, e mantenere uno standard alto di professionalità.

Oggi ritengo che i due veri appuntamenti imperdibili siano BMT e TTG. E dobbiamo assolutamente lavorare per portarli avanti con adesioni ed entusiasmo”. Così alla Dire Enrica Montanucci, presidente del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane (MAAVI), in occasione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che si è chiusa oggi a Napoli. (Elm/Dire) 18:10 20-03-22