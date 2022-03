Acqua. ISTAT: 28,9% famiglie calabresi insoddisfatte del servizio

‘Male anche la qualità erogata (26,3%)’

(DIRE) Reggio Calabria, 21 Marzo – Nel 2021, l’86% delle famiglie allacciate alla rete idrica comunale si ritengono molto o abbastanza soddisfatte del servizio. Il livello di soddisfazione varia sul territorio in misura piuttosto marcata: sono molto o abbastanza soddisfatte il 92% circa delle famiglie residenti al Nord, l’84,1% di quelle del Centro e l’82,4% nel Sud; nelle Isole la percentuale scende al 69,8%. A livello regionale, in Calabria anche per il 2021 si confermano significativi livelli di insoddisfazione con il 28,9%.

Lo studio è riportato nel report Acqua elaborato dall’Istat negli anni tra il 2019 e il 2021. Il giudizio espresso dalle famiglie riguardo ai diversi aspetti del servizio di fornitura di acqua potabile nelle abitazioni (regolarità della fornitura, livello di pressione, odore, sapore, limpidezza dell’acqua, frequenza della lettura dei contatori e della fatturazione e comprensibilità delle bollette) esprime, nel 2021, complessivamente non piena soddisfazione. Nelle famiglie residenti in Calabria la quota di insoddisfazione è del 26,3%. (Mav/Dire) 19:23 21-03-22