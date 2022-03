Acqua. ISTAT: a Milano e Pavia se ne consuma tanta ma se ne perde poca

(DIRE) Milano, 21 Mar. – Milano è il capoluogo di regione italiano (con L’Aquila) dove si consuma più acqua, ma anche dove se ne ‘perde’ di meno. Questo il primo dato che emerge dal focus tematico pubblicato dall’Istat in occasione della giornata mondiale sulla più importante risorsa di vita, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e celebrata ogni anno il 22 Marzo. L’indagine diffusa dall’istituto nazionale di statistica presenta i risultati provenienti da diverse indagini, elaborazioni e analisi e offre una lettura integrata delle statistiche sulle acque con riferimento agli aspetti legati al territorio e alla popolazione.

La città meneghina è tra i centri italiani che consumano più di 300 litri per abitante al giorno, e in questo gruppo troviamo altre due città lombarde, Brescia e Pavia. Grandi consumi, sì, ma pochi sprechi: sia quella pavese, sia il capoluogo lombardo (insieme a Como) sono infatti tra le provincie italiane più virtuose per quanto concerne le cosiddette ‘perdite di rete’, inferiori al 15%. Un altro ‘primato’ colto dalla Lombardia è quello relativo alle estrazioni complessive di acque minerali, anche se i dati sono relativi al 2019, un anno che ha segnato la crescita su scala nazionale di questo tipo di attività. la Lombardia con una crescita a 609.000 metri cubi estratti, e un incremento del 19,2% sull’anno precedente, ha fatto registrare i numeri più alti del paese. (Nim/ Dire) 12:16 21-03-22