Il titolo Giallorosso apre a +2,73%

(DIRE) Roma, 21 Mar. – Il clamoroso successo nel Derby spinge la Roma anche in Borsa. Questa mattina il titolo giallorosso ha aperto a 0,301 Euro per azione, in crescita del 2,73% rispetto all’ultima chiusura. La capitalizzazione di mercato è pari a 189,3 milioni di Euro, scrive Calcio e Finanza. Al contrario il titolo della Lazio ha ceduto l’1,84% in apertura scendendo a quota 0,9620 Euro per azione. (Res/ Dire) 10:48 21-03-22