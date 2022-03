09:00 – In Canada un uomo ha atto irruzione in una Moschea brandendo un’ascia, altre armi affilate ed uno spray anti-orso. L’uomo, prima di essere fermato dalla polizia, ha attaccato i fedeli riuniti in preghiera. È successo al Dar Al-Tawheed Islamic Center di Mississauga, in Ontario ad Ovest di Toronto introno alle 7 del mattino del 20 Marzo.

L’uomo arrestato ha 24, adesso la polizia sta valutando tutte le possibili motivazioni, pure l’odio razziale. (fonte Rai televideo)