Cina, precipita Boeing con 132 persone a bordo

Un Boeing è precipitato questa mattina nel Sud della Repubblica Popolare. Al momento ancora da definire la dinamica. L’aereo partito da Guangzhou (ora locale 13.11) doveva arrivare a Kungming poco meno di due ore dopo (15.05). A un certo punto del tragitto, il velivolo avrebbe manifestato un’avaria perdendo rapidamente quota e infine schiantandosi al suolo nelle colline boscose nei pressi di Wuzhou, nella Cina meridionale. Secondo ai media internazionali, l’impatto ha causato un vasto incendio nella vegetazione circostante. Al momento non è chiara la sorte degli occupanti ma, solitamente, in questo tipo di incidenti la possibilità che vi siano sopravvissuti è spesso assai esigua. I soccorsi sarebbero già in viaggio per recarsi sul posto. Stando alle prime informazioni, fornite dalle autorità cinesi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a bordo c’erano 132 persone.

Comunicato Stampa – Sportello dei Diritti