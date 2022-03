(DIRE) Napoli, 21 Mar. – Sono 3.500 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 19.119 test processati. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Hanno dato esito positivo 2.940 test antigenici (su 14.174 effettuati) e 650 tamponi molecolari (su 4.945). I deceduti sono quattro (uno nelle ultime 48 ore e tre in precedenza ma registrati i ieri) Sono 34 le persone ricoverate in terapia intensiva e 599 i pazienti in posti letto di degenza. (Nac/Dire) 17:05 21-03-22