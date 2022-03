Lavoro. Ministero: procedure più semplici e veloci per ammortizzatori

(DIRE) Roma, 21 Mar. – “La riforma degli ammortizzatori sociali è pienamente operativa ed è già in grado di fronteggiare le principali situazioni di difficoltà che si stanno delineando a seguito alla crisi internazionale. In particolare, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, il decreto Ministeriale 25 Febbraio 2022, n. 33, oltre a disciplinare la causale di CIGS riorganizzazione per realizzare processi di transizione, ha reso pienamente operativo il ricorso alle integrazioni salariali straordinarie per le piccole imprese, definendo i criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) per le causali riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà.

Di centrale rilevanza è la previsione della possibilità di rendere gli elementi probatori dell’istanza in una relazione unica semplificata redatta sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione da INPS. Proprio sul piano delle procedure, peraltro, si è attivato da subito un tavolo tecnico di confronto con INPS e Consulenti del Lavoro finalizzato a semplificare l’iter amministrativo e soddisfare più celermente le richieste di imprese e lavoratori, semplificando i passaggi di consultazione sindacale e la predisposizione delle domande”. Lo fa sapere, in una nota, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. “Questo lavoro proseguirà ulteriormente, al fine di rendere più semplici e veloci le procedure, sia per le imprese che per l’amministrazione.

In ogni caso, data la complessità delle conseguenze che il mutato scenario internazionale provoca anche sull’economia italiana, il Ministro Orlando ha disposto un continuo monitoraggio dello stato di attuazione e implementazione della riforma mantenendo un canale di dialogo aperto e costante con le parti sociali, anche in considerazione dell’evoluzione del conflitto in Ucraina, dell’aumento del costo dell’energia e del gas, della carenza di materie prime per alcuni settori e della necessità, quindi- conclude la nota- di valutare l’introduzione di ulteriori misure di sostegno. (Com/Pol/ Dire) 20:03 21-03-22