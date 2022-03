Parte al Cartoline Club di Reggio Calabria la rassegna poetica “Cartoline in versi”

Nell’ambito delle attività culturali portate avanti dal Cartoline Club di Reggio Calabria prende il via a partire da Martedì 22 Marzo la rassegna poetica “Cartoline in Versi”. Il Cartoline Club, nato solo qualche mese fa come luogo fisico d’incontro e aggregazione per i suoi soci della A.P.S. CAPITOLO 24, sulla scia del successo del blog Cartoline Rock, ha fin da subito messo in piedi un affascinante e suggestivo palinsesto artistico che spazia dalla musica al cinema, dallo sport alla pittura.

La poesia, sostenuta dalla cura organizzativa di Francesco Donato, Francesco Villari e Cinzia Messina, si ritaglia uno spazio importante coinvolgendo nei prossimi mesi nei locali del Cartoline Club poeti di richiamo nazionale con cadenza mensile. Ad aprire la manifestazione sarà Giuseppe Manitta, poeta nato in provincia di Bergamo nel 1985 da genitori siciliani e vissuto in Sicilia per 30 anni. Manitta è autore della raccolta poetica “L’etica dell’acqua” (Avagliano Editore, 2021) accolta con grande interesse dal mondo poetico nazionale. Gli incontri si svolgeranno a partire dalle 18:30 presso la sede del Cartoline Club in Via Aschenez 64, Reggio Calabria.

Di seguito il programma completo di “Cartoline in Versi”:

22 MARZO – Giuseppe Manitta

12 APRILE – Sergio Bertolino

24 MAGGIO – Evento AVAMPOSTO (rivista di poesia) con la partecipazione dei direttori Sergio Bertolino e Giuseppe Todisco

25 MAGGIO – Antonio Bux