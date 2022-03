Ucraina. Draghi: Straordinaria integrazione terzo settore, è fondamentale

(DIRE) Roma, 21 Mar. – Nell’aiuto e nell’accoglienza dei profughi ucraini in “un’altra cosa importante che sta succedendo è il lavoro con il Terzo settore. C’è una straordinaria integrazione con il Terzo settore, che è stato considerato fondamentale fin dall’inizio per affrontare questo problema, perché è un problema complesso: è un problema di minori, di donne, di inserimenti scolastico di insegnamento della lingua, di indirizzare al lavoro. Tutti quanti dobbiamo lavorare insieme”.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, lo dice alle telecamere di RaiNews24 da Palmanova (Udine), in visita a un centro di accoglienza per ucraini in fuga dalla guerra. Vista la “complessità” del problema, spiega Draghi, “ci sono programmi speciali per i minori, per le donne, e sono minori di un tipo nuovo rispetto a quelli che arrivano da altri punti”. (Ran/Dire) 16:19 21-03-22