Ucraina. Massolo: negli anni cambio di paradigma verso Mosca

“Occidente nel tempo ha trasformato Putin da nemico in avversario”

(DIRE) Roma, 21 Mar. – “Negli anni c’è stato un cambio di paradigma verso Mosca, cominciato negli Stati Uniti e a cui molti paesi europei si sono accodati: l’idea che Mosca non venisse più considerata un nemico temibile ma un avversario temibile, con l’idea di evitare che deviasse troppo verso Pechino. E questa strategia evidentemente non ha funzionato”. Lo ha detto Giampiero Massolo, ambasciatore e presidente Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) nella puntata di ‘Restart – L’Italia ricomincia da te’ in onda stasera su Raidue alle 23.35.

“Da quel cambio paradigma sono derivate delle conseguenze – ha spiegato- la principale è che il mondo occidentale ha creduto che per evitare che Mosca ritornasse un nemico temibile bastasse coinvolgerlo in una serie di attività economiche e commerciali. Questo non ha funzionato come non ha funzionato nei confronti della Cina”. (Pol/ Dire) 20:56 21-03-22