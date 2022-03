Energia. Cingolani: possibile sostituire gas russo in 3 anni

Complesso assicurare tutte le forniture, accelerare su investimenti necesari

(DIRE) Roma, 22 Mar. – “Nel lungo termine, a partire dal prossimo inverno, sarebbe necessario sostituire completamente 30 miliardi di metri cubi di gas russo con altre fonti. Sebbene questo sia possibile in un orizzonte minimo di 3 anni, con le misure strutturali, per almeno i prossimi due inverni sarebbe complesso assicurare tutte le forniture al sistema italiano e occorre dotarsi di strumenti di accelerazione molto efficaci per gli investimenti che servono”. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani lo dice nella sua informativa urgente nell’Aula della Camera sui rincari dei costi dell’energia e sulle misure adottate dal Governo per contrastarne gli effetti. (Ran/Dire) 18:31 22-03-22