I Vigili del Fuoco del distaccamento di “Mario Meloncelli” e della sede Centrale in azione stamattina in via Nizza. Soccorsi due anziani rifugiatisi su un balcone per sfuggire all’incendio nella loro abitazione. Raggiunti e fatto indossare una maschera per respirare aria della bombola, li hanno portati al sicuro mentre le altre squadre provvedevano all’estinzione delle fiamme. Ingenti i danni.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78510