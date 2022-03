La Spezia. Rubano una borsa nell’Hub vaccinale e utilizzano il bancomat per acquisti: identificati e denunciati

In esito ad intensa attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile spezzina, sono stati identificati e denunciati, in concorso, per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, un cittadino marocchino di 36 anni, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ed una cittadina italiana di 26 anni residente fuori regione, entrambi pluripregiudicati.

La coppia si era resa protagonista l’11 Marzo scorso del furto di una borsa all’interno dell’Hub vaccinale/tamponi sito nell’area ex-Fitram di via del Canaletto; borsa successivamente rinvenuta a poca distanza dal citato luogo e da cui risultava mancare una somma in denaro di circa 70 Euro, tessere bancomat, oltre a due pochette contenenti trucchi e altri cosmetici femminili e alcuni generi alimentari.

Al momento del blocco delle carte, la vittima veniva informata che erano state effettuate ben 16 operazioni di acquisto in modalità “contact-less”, vale a dire sedici pagamenti presso vari esercizi commerciali cittadini, per un importo totale di circa 190 Euro.

Gli accertamenti esperiti, sia mediante la visualizzazione dei filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza cittadina che attraverso le testimonianze di alcuni negozianti in cui erano stati effettuati gli acquisti utilizzando le carte oggetto del furto, hanno permesso di ricostruire gran parte dei movimenti degli autori e di risalire alla loro esatta identificazione.

Visti i palesi elementi probatori raccolti, i due malviventi sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito/pagamento; la posizione del cittadino marocchino è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura. (foto di repertorio)