Minasi: “Complimenti a Rosaria Succurro, appena eletta presidente della provincia di Cosenza”

Complimenti a Rosaria Succurro, appena eletta presidente della provincia di Cosenza e prima donna a guidare l’ente. Il suo successo non solo sancisce l’unione del centrodestra, ma comprova come l’attaccamento al territorio e la capacità di essere costantemente presente rispetto le esigenze delle comunità paghi sempre. Congratulazioni a Rosaria, quindi, che nonostante la giovane età, ricoprendo attualmente anche il ruolo di sindaco, ha sin da subito dimostrato grandi capacità politiche ed istituzionali, competenza ed attenzione. Sono certa che Rosaria Succurro, alla quale vanno i migliori auguri di buon lavoro, sarà un’interlocutrice valida e propositiva nei rapporti con gli altri Enti e con la Regione, cosicché insieme si sia sempre pronti ad affrontare al meglio le sfide che verranno per la Calabria.

Tilde Minasi Assessore regionale