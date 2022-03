Reggio Calabria. Tre nuovi impianti sportivi per l’istituto scolastico “Panella-Vallauri”

Visita del Sindaco metropolitano f.f. Versace alle due palestre polifunzionali e al campo di Calcio a 5 realizzati dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e consegnati allo storico istituto reggino

Il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace ha fatto visita questa mattina all’Istituto tecnico industriale “Panella-Vallauri” dove di recente sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di due palestre polifunzionali e di un campo di Calcio a 5 situato nel cortile esterno.

Gli impianti sportivi sono stati finanziati dalla Città metropolitana di Reggio Calabria attraverso le risorse del bando emanato dal Credito Sportivo nel contesto del progetto “Sport Missione Comune”. Un investimento complessivo che ammonta a circa 500mila euro (146mila per la palestra del Vallauri e poco più di 345mila per le altre due strutture del Panella) e che ha visto la consegna degli impianti alla comunità studentesca al termine dei lavori durati circa un anno e mezzo.

Presenti sul posto, insieme al rappresentante di Palazzo “Alvaro” (che alla fine del sopralluogo ha incontrato la dirigente scolastica, prof.ssa Anna Nucera), anche il responsabile impiantistica sportiva della Città metropolitana, Domenico Panuccio e la progettista e direttrice dei lavori, architetto Elisa Zoccali.

“Aggiungiamo un altro importantissimo tassello nel più ampio mosaico che il nostro Ente sta componendo sui fronti dell’edilizia scolastica, della riqualificazione degli istituti e della dotazione di impianti sportivi moderni, sicuri e funzionali”. È quanto afferma con soddisfazione il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace al termine della visita presso le nuovissime strutture sportive dello storico istituto reggino “Panella-Vallauri”.

“Lavori di grande importanza – rimarca l’inquilino di Palazzo Alvaro – attraverso i quali siamo riusciti a riqualificare ampi spazi prima degradati di questo prestigioso istituto, dotandolo di tre nuovi impianti sportivi uno dei quali, peraltro, potrebbe anche rientrare nell’ambito della procedura di accreditamento prevista dal Coni. Poter consegnare queste strutture in un momento come quello che stiamo vivendo, ovvero di lenta e faticosa ripartenza post Covid, rappresenta per noi un motivo doppio di soddisfazione”.

Si tratta, inoltre, conclude il Sindaco f.f. Versace, “di strutture e impianti che la Città metropolitana consegna non solo agli studenti del Panella-Vallauri ma a tutto il territorio reggino, proseguendo con determinazione nel solco tracciato da questa amministrazione metropolitana che guarda al rilancio di tutto il movimento sportivo territoriale e di tutte quelle realtà dell’associazionismo impegnate quotidianamente nella promozione dei valori culturali e sociali legati al mondo dello sport”.