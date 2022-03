Senegal: ribelli lottano per l’indipendenza

L’esercito senegalese, è avanzato verso la provincia meridionale della Casamance, per abbattere le roccaforti del Movimento delle forze democratiche della Casamance (MDFC).

Quest’ultimo è un movimento che combatte per l’indipendenza. Una lotta che va avanti da quarant’anni, una delle guerre più “longeve” in territorio Africano, un pezzo di storia che ha ancora non ha visto una fine. Per rivendicare la regione meridionale, trascurata da anni e anni dal governo.

Il Giornale indipendente Journal du Pays, ha comunicato che i ribelli hanno attaccato le forze armate di Dakar, uccidendo ben 23 soldati. Il Presidente Senegalese Macky Sall ha rotto ogni rapporto col movimento MDFC.

AO