Stellantis. Melfi, contratto di solidarietà dal 4 Aprile al 7 Agosto

Sindacati: “esubero di 1.500 unità”

(DIRE) Potenza, 22 Mar. – Contratto di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Melfi dal 4 aprile al 7 agosto. Lo hanno deciso oggi l’azienda e i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf “in linea con l’accordo del 25 giugno 2021 – scrivono i sindacati in una nota stampa – mettendo in campo ogni strumento utile per far fronte all’esubero giornaliero che, con il passaggio da 17 a 15 turni, a partire dal 4 aprile, è di circa 1.500 unità”. La decisione deriva da una “fase congiunturale drammatica”, caratterizzata soprattutto dalla “grave crisi dell’approvvigionamento dei semiconduttori che sta pesantemente penalizzando il comparto dell’auto”.

All’incontro è stata inoltre condivisa la possibilità di riprendere le uscite incentivate volontarie e di “cogliere ogni opportunità per le trasferte o i distacchi in Italia e in Europa”. Da quanto emerso, Stellantis avrebbe riconfermato gli investimenti per Melfi (quattro nuove vetture totalmente elettriche a partire dal 2024), ma rispetto a questo punto i sindacati hanno chiesto di “definire in modo chiaro come si vuole affrontare la transizione soprattutto per quanto riguarda Stellantis e Melfi” e di “avviare un confronto serrato anche per tutto l’indotto”, cercando “un percorso per la salvaguardia dei livelli occupazionali”. (Com/Anm/Dire) 18:41 22-03-22