“Una passeggiata per la pace” a Reggio Calabria, il Sindaco ff Paolo Brunetti ai ragazzi: “Grazie per quello che fate”

“Grazie di cuore a questi ragazzi che questa mattina hanno illuminato la nostra piazza Italia con i colori della pace. Le loro urla gioiose, i cori, i loro sorrisi, sono un vero e proprio inno alla vita. Ringrazio il Dirigente Scolastico Pino Romeo per aver voluto organizzare questa splendida manifestazione, tutti gli insegnanti, le famiglie ed i ragazzi che hanno collaborato realizzando cartelli e striscioni. Da istituzioni saremo sempre al fianco di chi lavora quotidianamente per la diffusione di una cultura della pace e della cooperazione, che passa necessariamente attraverso la scuola ed i percorsi educativi, fondamentali per la crescita sana delle giovani generazioni. Alle centinaia di bambini che oggi erano insieme a piazza Italia vorrei dire un enorme grazie. Da Reggio Calabria si leva un coro unanime che chiede la fine del conflitto in Ucraina”. Cosi il sindaco facente funzione di Reggio Calabria Paolo Brunetti a margine della manifestazione “Una passeggiata per la pace” promossa dall’Istituto Comprensivo “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria.