Verona. Ruba capi d’abbigliamento per un valore di quasi 1.400 €: 35enne arrestato

Gli agenti delle Volanti sequestrano due grosse borse schermate

È entrato S poco dopo le 17.30 nel negozio “Coin” in via Cappello e, dopo aver riposto 12 capi d’abbigliamento all’interno di due grosse borse schermate, ha provato ad uscire dal negozio senza pagare. La sua condotta sospetta, tuttavia, non è sfuggita all’occhio attento dell’addetto alla vigilanza, che lo ha bloccato all’uscita del negozio, in attesa degli agenti delle Volanti.

All’arrivo degli operatori il malvivente, un 35enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ha consegnato ai poliziotti due grosse borse schermate e lo zaino all’interno dei quali aveva occultato la refurtiva. Oltre ai 12 capi di abbigliamento appena sottratti, per un valore di circa 850 euro, gli agenti hanno rinvenuto anche altri indumenti risultati precedentemente rubati dal negozio “Northface” di Piazza Erbe, per un valore di 535 euro. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato continuato e i capi di abbigliamento, per un valore complessivo di quasi 1400 euro, sono stati restituiti ai responsabili dei due punti vendita. , all’esito del rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto.

