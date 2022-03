Africa: in 28 mln soffrono la fame

Sono più di 28 mln le persone che soffrono la fame nell’Africa Orientale, per via dell’aumento precipitoso dei prezzi, dovuto al conflitto in Ucraina e per la grave siccità che il territorio sta attraversando. I meteorologi difatti non hanno previsto piogge per il tutto il mese di Marzo. Una crisi senza precedenti, dovuta al riscaldamento globale. L’allarme arriva dall’organizzazione Oxfam (una struttura di livello internazionale no profit, impegnata alla riduzione della povertà). Kenya, Etiopia e Somalia, stanno affrontando uno dei climi più secchi degli ultimi 40 anni. Il Sudan, invece, combatte con continue inondazioni, che stanno provocando enormi problemi.

A.O