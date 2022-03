(DIRE) Roma, 23 Mar. – “In tutta franchezza quello a cui non so rispondere oggi è se per Lega e Forza Italia sia prioritario far vincere il centrodestra o mettere un freno a Fdi. E questa risposta non la posso dare io”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata da ilmessaggero.it. (Anb/ Dire) 17:19 23-03-22