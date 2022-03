Fermo, doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Nella giornata del 23 Marzo, due squadre, una della sede del Comando di Fermo ed una del distaccamento di Civitanova Marche sono intervenute per lo scontro tra due auto a Bivio Cascinare. Il personale intervenuto ha estratto una persona dall’abitacolo di una delle vetture coinvolte per poi consegnarla ai sanitari giunti sul posto. Le squadre hanno messo in sicurezza l’intera area. Il tratto di strada interessato dallo scontro è rimasto chiuso al traffico per circa due ore.

Nella tarda mattinata cinque Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte ed una campagnola idrica hanno spento un incendio di potature in via Da Vinci, nel capoluogo, nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico. Appena estinte le fiamme si è provveduto alla bonifica della zona interessata.

