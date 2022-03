Nasce la CarliFashionAcademy. Primo workshop il 24 Marzo alle ore 14, al Fellini Restaurant Music a Cosenza

In una terra ricca di scenari naturali e architettonici suggestivi, nella storia fonte di ispirazioni per illustri uomini e donne di cultura, nasce la CarliFashionAcademy. L’accademia, fortemente voluta da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari dall’agenzia di moda e spettacolo CarliFashionAgency, esclusivista del concorso Nazionale Miss Italia per la Calabria, parte dal desiderio di creare una vera e propria scuola che, nel tempo, si riveli essere il punto di riferimento esclusivo sul territorio per tutti coloro che sognano di lavorare e crescere nel mondo dello spettacolo. “Siamo orgogliosi ed emozionati per questo nuovo e ambizioso progetto.” – affermano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio – “Ringraziamo i docenti e soprattutto i tanti giovani calabresi e non che ci hanno contattati per partecipare a questa nuova avventura.

Ci teniamo a creare una realtà dalle solide fondamenta che progredisca sempre più nel tempo. I corsi sono inoltre strutturati al fine di far acquisire più consapevolezza del proprio corpo, scoprire ed affinare le proprie doti, vincere la timidezza ed avere più sicurezza in sé stessi. Abbiamo scelto il Fellini di Cosenza perché concettualmente racchiude uno spirito che condividiamo nel nostro percorso artistico. Uno stile onirico e surreale del regista romagnolo che si riflette nel nostro approccio operativo. Dettagli che, messi insieme, diventano armonia. Un itinerario sensoriale” – concludono – “che emoziona, innova, rivoluziona. Come i nostri corsi”. L’obiettivo è dunque fornire agli aspiranti protagonisti un nuovo modo di concepire il variegato e complesso mondo dell’intrattenimento, attraverso un nuovo sguardo e una nuova idea. I docenti sono professionisti a livello nazionale, tutti di origine calabrese: Ylenia Iorio cantante, cantautrice e vocal trainer. Una carriera televisiva abbondantemente maturata da Mogol a Geoff Westley, dal Festival di Napoli a “X-Factor Albania” con Giusy Ferreri fino al red carpet del Festival del Cinema di Roma, passando per la Rai e da tre anni sul muro di “All Togheter Now” di Canale 5. Francesco Spizzirri ballerino, assistente coreografo per programmi Rai e Mediaset come “I migliori anni”, “Domenica cinque”, “Domenica In”, “Carramba che fortuna” e “Amici di Maria De Filippi”. Ernesto Orrico attore, autore e regista teatrale. Attualmente conduce una personale ricerca di scrittura per corpo e voce attraverso progetti di contaminazione tra musica e teatro. Lia Molinaro coreografa e ballerina, ha partecipato nelle trasmissioni Rai “Mattino in famiglia” e “FANTASTICO10” con Johnny Dorelli e Raffaella Carrà, oltre ad essere ospite sul palco di Gigi Sabani e Mara Venier.

Cominicato stampa e foto da Francesco Sarri