Neri: “Su vicenda edilizia sanitaria mai parlato dell’Ospedale di Polistena”

Il tema dell’edilizia sanitaria che da qualche giorno sta animando il dibattito pubblico sta diventando centrale. E questa è un’ottima notizia. Perché offre la possibilità di accendere i riflettori su questioni sospese da anni, e che riguardano gli ospedali della provincia di Reggio Calabria, in attesa di interventi mirati alla riqualificazione e quindi alla funzionalità dei servizi sanitari erogati. Un’attesa che auspico possa finire quanto prima.

Spiace però, apprendere dagli organi di stampa, disappunti circa una mia ‘fantomatica’ presa di posizione contro l’Ospedale di Polistena. Cosa quanto mai distante dalla realtà dei fatti. Io ho pubblicamente espresso preoccupazione circa l’eventualità di un possibile disimpegno da parte dell’Asp per quanto concerne un finanziamento pubblico da parte dell’Inail e destinato alla ristrutturazione dell’Ospedale ‘T. Evoli’ di Melito Porto Salvo. Preoccupazione emersa e resa palese dalla comunità di Melito, dagli organi di rappresentanza politica ed istituzionale.

Pertanto, sulla scorta della prerogativa accordatami dal mandato di Consigliere regionale, ho inteso farmi carico di un’istanza che proveniva dal territorio cercando di spostarla nel contesto adeguato. In Commissione regionale Sanità. Perché è questo quello che deve fare la politica, al netto delle farneticazioni di chi, ricopre ruoli di vertice che la politica gli ha affidato e adesso pretende di non darne conto.

Ciò premesso, ci tengo a sottolineare che questo mio intervento, in nessuna circostanza, nei fatti e dal punto di vista comunicativo, è stato riferito in contrapposizione all’Ospedale di Polistena, la cui importanza e rilievo, soprattutto per il territorio della Piana di Gioia Tauro, sono indiscutibilmente chiari a tutti.

Vorrei pertanto tranquillizzare il Sindaco di Polistena, rammentandogli, che nel corso della mia attività politica, in più occasioni, ho dimostrato la mia posizione rispetto all’Ospedale di Polistena, riconoscendo il ruolo strategico per l’ assistenza ai cittadini e il valore inestimabile di tutela del diritto alla salute.

Infine, se qualche giornalista, gravemente e strumentalmente, abbia attribuito parole o locuzioni che non appartengono al merito e alla sostanza del mio intervento, sarà mia premura determinarmi affinché venga ripristinata la deontologia professionale, nel pieno rispetto della verità dei fatti.

Giuseppe Neri – Capogruppo FDI Regione Calabria