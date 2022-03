ONU: profughi dall’Ucraina per oltre 3,5mln

In base alle stime delle Nazioni Unite sono più di 3,5 milioni i profughi dall’inizio della guerra in Ucraina. Dal 24 Febbraio hanno lasciato il paese di Zelensky esattamente 3.532.756 persone. Ma le stime sono molto più importanti si parla di quasi sette milioni di sfollati, per lo più donne, bambini ed anziani, in quanto la legge marziale obbliga i giovani abili di età compresa tra i 18 ed i 50 anni alla disponibilità per la difesa del Paese. Ma ci sono già ampie testimonianze di defezioni anche in queste fasce d’età per sfuggire alla guerra molti passano i confini da zone impervie in maniera clandestina.

L’Unione Europea sta gestendo in maniera egregia gli arrivi di coloro che fuggono dalla guerra ma la macchina dell’accoglienza deve essere potenziata in prospettiva del fatto che la quantità di persone più importante ancora non è arrivata. E’ anche indispensabile un controllo delle istituzioni perchè la politica dell’accoglienza non divenga come è già successo un business per le mafie.

FMP