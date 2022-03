Ucraina. Gelmini: per accoglienza regioni avranno fondi che chiedono

(DIRE) Roma, 23 Mar. – “Il Governo lo ha già fatto all’interno dell’ultimo decreto che abbiamo varato, intanto dò atto ai territori che c’è stata una risposta straordinaria nell’accoglienza dei profughi, un’accoglienza spontanea da parte delle famiglie, delle associazioni di volontariato, ma anche da parte di Comuni e Regioni, ce ne ha dato atto ieri anche il presidente Zelensky. Al capo della protezione civile Curcio è stato dato il coordinamento della macchina organizzativa e tutti i governatori regionali sono stati nominati commissari.

Il governo ha già stanziato 200 milioni di euro per l’accoglienza dei profughi fondi che verranno dati ovviamente in base alla presenza dei profughi nelle varie Regioni. Ma c’è la volontà assolutamente di andare incontro alle richieste dei governatori che sono assolutamente comprensibili”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra per le Politiche Regionali e le Autonomie, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. (Vid/ Dire) 11:15 23-03-22