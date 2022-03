USA, la pizza più apprezzata è la vera Napoletana

09:20 – L’associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), ha commissionato all’Istituto americano di neuroscienze uno studio per stabilire quale sia la pizza più apprezzata. Durante il Pizza Expo, a Las Vegas, in occasione di un incontro promosso dall’associazione è decretato il verdetto. L’analisi, è stata condotta utilizzando i concetti del neuro-marketing, evidenziando come la pizza napoletana batte le pizze in stile americano, per qualità, tradizione e sapore.

Dall’AVPN si parla di un risultato “importante“, perché ottenuto in un paese che vanta numerose varianti: New York Style, Chicago Style, Detroit Style e California Style. Lo studio evidenzia “la crescita esponenziale” del 52% di gradimento sulla East Coast.

“Una bella soddisfazione per chi, come noi, da anni promuove e divulga la Verace in ogni angolo del mondo” spiega Antonio Pace, Presidente AVPN. “E che giunge in un momento terribile come quello che stiamo vivendo, un periodo in cui più di sempre, è fondamentale aprire le frontiere e cercare di vivere esperienze comuni“.

Durante il Pizza Expo si terrà anche una competizione tra pizzaioli. Il vincitore della categoria Pizza Napoletana potrà partecipare alle Olimpiadi della Pizza che si terrà a Napoli dal 3 al 6 Luglio. L’associazione sarà il 30 e 31 Marzo a Parigi per il “Parizza”, la fiera più importante in Europa dedicata alla Pizza. (fonte tgcom24)