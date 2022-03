Ambiente, trasporti: semplificazioni per ricarica veicoli elettrici

Rivisti standard amministrativi e normativi, allentare procedure installazione

(DIRE) Tokyo, 24 Mar. – Secondo quanto annunciato in giornata in un comunicato del ministero dei Trasporti giapponese, a breve verranno rivisti gli standard amministrativi e normativi per allentare le procedure attualmente richieste agli operatori di settore per l’installazione di strutture di ricarica di veicoli elettrici su strade pubbliche. Con questo provvedimento il ministero intende promuovere l’uso di veicoli ecologici e quindi ridurre le emissioni di anidride carbonica, nel rispetto dell’ambizioso obiettivo posto dal governo di totale abbattimento delle emissioni entro il 2050. A Marzo 2021, le strutture di ricarica presenti nel paese erano di 877 in parcheggi privati e 383 in aree di servizio su strade pubbliche. (Jief/Dire) 08:33 24-03-22