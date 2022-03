Centrodestra. La Russa: “Prima l’Italia? Sicilia non è cavia

(DIRE) Palermo, 24 Mar. – “Ho sentito dire che la Sicilia ‘sarà un laboratorio’ e che Prima l’Italia verrà testata a Palermo: io dico che la Sicilia non è un laboratorio, non è la cavia da utilizzare per testare delle cose e capire se vanno bene per l’Italia”. Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, a Palermo, in conferenza stampa, in merito al contenitore politico lanciato dalla Lega per le Amministrative e le Regionali in Sicilia. “Noi siciliani non siamo cavie – ha aggiunto La Russa -, io spero invece che la Sicilia sia un segnale e non un laboratorio, cioè che segni all’Italia la strada migliore”. La Russa poi ha aggiunto: “Noi speriamo di trovare le soluzioni migliori, insieme con gli amici della coalizione, perché il centrodestra vinca a Palermo, a Messina e alle elezioni regionali”. (Sac/Dire) 19:00 24-03-22