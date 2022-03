Centrodestra. Salvini: in Prima l’Italia porte aperte anche a FdI

Leader Lega: “progetto serio, ambizioso e vincente”

(DIRE) Palermo, 24 Mar. – Prima l’Italia “è un progetto serio, ambizioso e vincente”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al quotidiano La Sicilia. “Da tempo parliamo di federazione di centrodestra per valorizzare e rafforzare l’impegno e i valori della coalizione – aggiunge -, sono convinto che il laboratorio Sicilia darà risposte importanti”. Salvini, parlando del nuovo contenitore politico ideato in vista delle Amministrative e delle Regionali in Sicilia, poi aggiunge: “Possiamo costruire una casa accogliente anche per tanti amministratori locali ed esponenti della società civile interessati a un progetto di buon governo”. E sulle reazioni fredde da parte di Fratelli d’Italia, il segretario della Lega risponde così alla domanda che punta a capire se la nuova proposta politica proverà a coinvolgere anche i Meloniani: “Certo, le porte sono aperte per tutti. Senza esclusioni”. (Red/Dire) 09:22 24-03-22