Mali. Accolto l’appello della Giunta contro le sanzioni africane

(DIRE) Roma, 24 Mar. – La Corte di giustizia dell’Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa) ha annunciato la sospensione delle sanzioni che aveva imposto al Mali lo scorso gennaio di concerto con un altro organismo regionale. A renderlo noto è stato un portavoce dell’organismo. Una sentenza più “dettagliata” sulla questione è attesa nei prossimi giorni. La decisione del tribunale, che non è quindi definitiva, ha accolto il ricorso contro le penalità presentato dal governo ad interim del Mali il mese scorso. L’esecutivo, guidato dalla giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato lo scorso maggio, il secondo in meno di un anno, aveva contestato la legittimità della misura. Le sanzioni, duramente contestate dal governo ma anche dalla società civile maliane per le dure conseguenze sull’economia del Paese, prevedevano fare le altre cose il congelamento dei beni di Bamako presso la banca centrale comune agli Stati membri dell’Uemoa. Restano ancora in vigore le penalità imposte al Mali dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas/Cedeao). L’organismo le aveva adottate a gennaio a fronte del mancato impegno della giunta a organizzare delle elezioni per il mese scorso come inizialmente annunciato. La situazione di Bamako verrà discussa domani in Ghana a un vertice organizzato dalla Cedeao sulla questione. E’ prevista la partecipazione del leader della giunta, il colonnello Assimi Goita. (Bri/ Dire) 18:37 24-03-22